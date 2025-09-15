Arca Çorum FK, Senegal uyruklu Fransız futbolcu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

2023 yılından bu yana Çorum FK formasıyla 63 maça çıkan Zargo Toure'nin sözleşmesi feshedildi.

Çorum FK'nın Trendyol 1.Lig'deki ilk yabancı transferlerinden biri olan Zargo Toure 3 yılda Çorum FK taraftarlarının sevgilisi haline gelmişti.

Sezon sonunda eski kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın Zargo Toure ile yeniden anlaşma sağlasa da Tahsin Tam'ın kadroda düşünmediği Fransız futbolcu ile ayrılık kararı alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Zargo Touré ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz." denildi

