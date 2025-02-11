Çorum FK’da 3 haftadır sakatlığı nedeni ile forma giyemeyen Geraldo dün takımla birlikte çalışmalara başladı.

İkinci yarının ilk maçında Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan ve üç maçtır forma giyemeyen tecrübeli futbolcu dün yapılan saha testlerinin ardından sağlık ekibinin onayı ile takımla birlikte çalışmalara başladı.

Geraldo’nun bugün oynanacak Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer alacağı ve kısa bir sürede olsa forma giymesi bekleniyor.

Öte yandan kırmızı siyahlı takım dün yaptığı taktik çalışma ile Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı ve tesislerde kampa girecek maç saatini bekliyor.