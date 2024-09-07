Ahlatcı Çorum FK 5 günlük iznin ardından dün yaptığı antrenmanla, deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Ahlatcı Çorum FK'da, 31 Ağustos'ta Sakaryaspor'la oynanan Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 4.hafta maçı sonrası milli ara nedeniyle futbolculara verilen izin sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Yeni Malatyaspor'la 14 Eylül'de oynayacağı 5.hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Dün, saat 17.00'de tesislerde toplanan kırmızı-siyahlılar, 18.00'de yaptıkları antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına start verdiler.

Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde gerçekleştirilen haftanın ilk antrenmanı yenileme çalışması şeklinde geçerken, çalışmaya tüm futbolcular katıldı.

HAFTA SONU ÇİFT MESAİ

Kırmızı-siyahlılar, bugün ve yarını çifter antrenmanla geçirerek Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecekler.

YAPRAK KIPIRDAMIYOR

Bu arada 5 günlük arada kırmızı siyahlılarda transferde herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta, yaptığı açıklamalarda 3 yada 4 transferin gerektiğini belirtse de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Çorum FK'da hiçbir hareketlilik yaşanmadı.