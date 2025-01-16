Ahlatcı Çorum FK’da hastalığı nedeni ile uzun süredir tedavisi devam eden Avounou antrenmanlara başladı.

22 Eylül’de oynanan Kocaelispor maçında oynadıktan sonra tedavi süreci başlayan Avounou tedavi sürecini tamamladı ve antrenmanlara başladı.

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın bu futbolcu ile ilgili bir soruya verdiği cevapta; " Durel Avounou antrenmanlara başladı. Sahadaki performansına göre forma giyebilecek. 25 günlük bir tedavi gördü dönüşü daha iyi oldu. İnşallah ikinci yarı faydalanabiliriz ama tabiki faydalanmamızdan ziyade kendi sağlığına kavuşması bizim için daha önemli’ dedi.