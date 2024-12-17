Ahlatcı Çorum FK Ziraat Türkiye Kupası 5, turunda Erzincanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kırmızı Siyahlı takımın dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanda Amedspor maçında 90 dakika oynayan futbolcular yenileme yaparak çalışmayı tamamladılar.

Az süre olanlar ve oynamayanlar ise çabuk kuvvet hareketlerinin ardından dar alanda pas ile çalışmayı tamamladılar.

Kırmızı siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Erzincan maçının hazırlıklarını sürdürecek.