Ahlatcı Çorum FK yarın evinde oynayacağı Konyaspor kupa maçı ve pazartesi günü ligde oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yöretiminde yaptığı çalışmaya sakat Eren ile dinlendirilen Atakan Cangöz ve Zargo katılmazken Suat takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Kırmızı Siyahlı takım ısınma hareketleri ile başlayan çalışmada daha sonra aerobik koşular yaptı. Bu koşuların ardından beşe iki pas çalışması yapan Çorum FK son bölümde ise 10’a 10 oyun formatında yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta bugün yapılacak antrenmanda yarın oynaanacak Türkiye Kupası maçında Konyaspor karşılaşmasında forma vereceği isimlere ayrı özel bir çalışma yaptırması bekleniyor. Kırmızı Siyahlı takım Konyaspor maçına Erzincan kupa maçında olduğu gibi alt yapıdan dört ismin alınacağı bir kadro ile çıkması bekleniyor.