Ahlatcı Çorum FK’da yarın Manisa FK maçının kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından dün yapılan antrenman sonrasında açıklanan maç kadrosunda alt yapıdan genç futbolcu Taha Rençber de bulunuyor.

Manisa FK maçı kadrosunda Hasan Hüseyin Akınay, Mahmet Eren, Zargo Toure, Mehmet Dingil, Kadir Seven, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Taha Reçber, Ferhat Yazgan, Atakan Cangöz, Tunahan Ergül, Mustafa Emre Yalçınkaya, Burak Süleşman, Ozan Sol, Amir Catic. Eren Karadağ, Geraldo, Kabongo Kasango, Hasan Ege Akdoğan, Ahmethan Köse ve Thomas Verheiijdt.

Çorum FK bugün Manisa’da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.