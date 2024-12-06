Çorum Klasman Hakemi Ahmet Ecevit’e liderin maçında görev.

Sezon başından buyana özellikle iç saha maçlarındaki taraftar sayısı ile Türkiye’nin gündemine oturan Bursaspor’un pazar günü Bornovaspor ile deplasmanda oynayacağı maçı ilimiz hakemi Ahmet Ecevit yönetecek.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre pazanrgünü saat 14’de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ile Bursaspor takımları arasındaki zorlu maçta Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını ise Ankara’dan Adem Mazlum ve Ayberk Yalçınkaya yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kastamonu’dan Bekir Özcan.

Bursaspor ligde 13 maçta topladığı 35 puanla lider durumda bulunuyor.

Ev sahibi Bornova takımı ise 13 maçta 23 puanla altıncı sırada ve play-off mücadelesi veriyor.