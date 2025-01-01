Ahlatcı Çorum FK, Urfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya adelasinde ağrı olan Zargo Toure dışında tüm futbolcular katıldılar.

Geraldo ise takımla çalışmanın ilk bölümüne katıldı son bölümde takımdan ayrı olarak çalıştı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas ve son bölümde ise Urfaspor taktik çalışması ile devam etti. Teknik Direktör Serkan Özbalta Urfaspor’un analizi sonrasında futbolcuları oynayacakları oyun sistemi hakkında bilgiler verdi ve ardından bunları sahada uygulattı.

Özbalta bu çalışma sırasında oyunu sık sık durdurarak futbolculara dikkat etmeleri gereken konular hakkında uyarılarda bulunarak isteklerini sıralamadı.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı taktik çalışma ile Urfaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.