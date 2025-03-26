Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın dün saat 16’da tesis sahasında yaptığı antrenman dinamik ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra aerobik sonlandırmalı bir çalışma yaptıran Teknik Direktör Tuncay Şanlı daha sonra topla dar alanda topa olma yaptırdı.

Rakibin baskısı karşısında topa sahip olma ve oyunun kontrolünü elinde tutmayı çalıştıran Teknik Direktör Tuncay Şanlı bu çalışmada futbolculardan basit top kaybı yapmamalarını istedi.

Daha sonra iki kaleli oyun formatında taktiksel çalışma yaptıran Teknik Heyet bu bölümde de rakibin oyun sistemi konusunda futbolculara mevkisel olarak uyarılarda bulundu.