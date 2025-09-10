Trendyol 1. Lig'in 5. hafta maçında evinde konuk edeceği Vanspor maçından da galip gelerek 5'de 5 yaparak şampiyonluk yolunda seriye devam etmek istiyor.

Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde Tesislerde bulunan Bülent Üstünel sahasında ısınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti.

Arca Çorum FK'nın orta sahaya Konyaspor'dan son transferi Danijel Aleksic de ayağının tozuyla takımıyla ilk antrenmanına katıldı.

Antrenman esnasında saha kenarından fışkıran su şakalaşmalara sebep olurken futbolcuların neşeli olmaları gözlerden kaçmadı.

Kırmızı siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile Vanspor maçının hazırlıklarına devam edecek.