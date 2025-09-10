Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025-2026 Amatör Futbol Sezonunda “Dijital Lisans Uygulaması”na geçerken, kulüpler kendi lisanslarını TFF uygulaması üzerinden yapmaya başladı.

Uygulama henüz yeni olduğu için, kulüplere kolaylık sağlanması bakımından, Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Çorum’daki amatör futbol kulüplerine yönelik “Uygulamalı Dijital Lisans Eğitimi” düzenlendi.

Turgut Özal İş Merkezindeki Belediye Konferans Salonunda düzenlenen semineri TFF Samsun Bölge Müdürlüğü Uzmanı Ahmet Tüm verirken, Çorum ASKF Başkanı Engin Ayan ve Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan da seminerde hazır bulundu.

Seminere sadece 9 kulüp katılırken, Ahmet Tüm, katılımcı kulüplere yeni sistemin kullanımı ile ilgili bilgi verdi.