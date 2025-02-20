Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımın saat 15’de tesis sahasında yaptığı antrenmana sakatlığı devam eden Geraldo ve tedavisi için il dışında bulunan Ahmethan Köse katılmadılar.

Isınma koşuları ve dar alanda pas çalışması ile başlayan antrenmanda daha sonra hedefsiz oyun ve son bölümde ise taktik ağırlıklı bir çalışma yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta, Adanaspor maçının oyun taktiği konusunda futbolculara uyarılarda bulundu. Soğuk havaya rağmen oldukça tempolu geçen çalışma neşe içinde tamamlandı. Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.