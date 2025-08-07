Amedspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından şut, pas ve çift kale maç çalışması yaptı.

Altıparmak, antrenman sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok önemli maçlarının olduğunu sadece Çorum maçına değil lige hazırlandıklarını söyledi.

Sezonun startına Çorum maçıyla başlayacaklarını belirten Altıparmak, hazırlık maçlarının genelinde iyi oynadıklarını dile getirdi.

Altıparmak, talep ettikleri bazı yabancı oyuncuların olduğunu ve talepleri yönetime bildirdiklerini kaydetti. Çorum ile yapacakları maçın ligin ilk maçı olması nedeniyle kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Altıparmak, şöyle konuştu:

"Sezon başı da olsa her şeyi düşüneceğiz. Rakibimizi Çorum'da yenip lige galibiyetle başlamak istiyoruz. Bütün amacımız ve hazırlıklarımız bu yönde olacak. Tabii çok iyi ve kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Çorum'a kazanmak için gideceğiz. İnşallah kazanıp lige 3 puanla başlamak istiyoruz."