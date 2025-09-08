Kırmızı siyahlı takım dün yapılan pas çalışması ile Van spor mesaisine devam ettiler.

Tam pas çalışmasının ardından yarı sahada maç yaptırırken kazanan takımlarda ki futbolcular renkli kareler ile poz verirken neşeli halleri yüzlere yansıdı.

Antrenman sonunda yeni transfer Oğulcan Çağlayan' kulüp spor medyasının kameralarına şampiyonluk geliyor mesajı hem sevindirdi hem de taraftarlardan çok beğeni aldı.

Arca Çorum FK, bugün yapacağı tek antrenmanı ile Vanspor hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.