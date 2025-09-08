Sakaryaspor'da son haftalarda yaşanan gelişmeler, kulübü hem saha içinde hem de yönetim anlamında kritik bir eşiğe getirdi.

Bodrum FK ve Boluspor karşılaşmalarında alınan mağlubiyetler sonrası teknik direktör İrfan Buz ile yolların ayrılması ve üç yöneticinin istifası, kulüpte ciddi bir kaos ortamı oluşturdu.

Teknik direktör arayışlarının sürdüğü 1.lig ekibinde önce Yalçın Koşukavak, ardından Hakan Keleş ile bir görüşme gerçekleştirildi ancak henüz bir isimde karar kılınamaması taraftarların tepkisine neden oldu.

Geçtiğimiz sezon başı da aynı sıkıntıları yaşayan Tatangalar, gitgelli oyunun ardından son hafta ligde kalmayı başarmıştı.