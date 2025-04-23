23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da da coşkulu şekilde kutlandı.

23 Nisan nedeniyle Ahlatcı Çorum FK Tesislerinde anlamlı bir program gerçekleştirildi.

Ailesiyle birlikte kulüp tesislerine gelen İsmail Berat Terzi, başkanlık makamına oturdu.

Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı ve takım kaptanı Ferhat Yazgan'ın hazır bulunduğu programda başkanlık koltuğuna oturan İsmail Berat Terzi, not defterine "23 Nisan 2025 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Ahlatcı Çorum FK Başkanlığını devraldım" sözlerini yazdı.