Arca Çorum FK 2. Başkanı Baran Korkmazoğlu Oğuzhan Yalçın’ın görevi bırakmasının ardından yönetimin devam edeceğini söyledi.

Oğuzhan Yalçın’ın görevi bırakmasını üzüldüğünü ancak kendisinin öyle bir karar aldığını belirterek ‘Bizim hedefimiz belli. Yönetim Kurulu olarak Çorum FK’yı çok daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Başkan Oğuzhan Yalçın’ın görevi bırakmasının ardından yönetim kurulumuz görevine devam edecek. Bu konuda bu hafta içinde gerekli açıklama yapılacak. Camiamız rahat olsun kulüp olarak hedefimize ulaşmak için yapılması gerekenler yapıldı bundan sonrada yapılmaya devam edecek’ dedi.