Arca Çorum FK yönetimi dün üçüncü ziyaretini Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’a yaptı.

Başkan Oğuzhan Yalçın ve 2. Başkan Baran Korkmazoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Arif Pehlivan’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Emniyet teşkilatının şehrin huzur ve güvenliği için yürüttüğü özverili çalışmala ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Emniyet teşkilatına başarılı çalışmaları ve maçlarda gösterdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Çorum FK yönetimi Emniyet Müdürü Pehlivan’a ismi yazılı forma hediye etti.

Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da Çorum FK yönetimine ziyaretleri için teşekkür etti ve yeni sezonda sonu şampiyonlukla biten başarılar diledi.