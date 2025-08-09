Çorum FK Başkanları Oğuzhan Yalçın ile Baran Korkmazoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri dün son ziyareti Ticaret ve Sanayi Odası’na yaptılar.

Ziyaret sırasında Çorum FK yönetimi TSO Başkanı Çetin Başaran Hıncal ile görüşerek yarın oynayacakları Amedspor maçına davet ettiler.

Çorum FK Çorum FK Yönetim Kurulunda bulunan ve aynı zamanda TSO Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Kerman, Meclis Üyeleri Mehmet Akif Boyraz ile Hikmet Burhan Kaya ve diğer Çorum FK Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaran Hıncal’ı ziyaretlerinde yeni sezon çalışmaları hakkında bilgiler verdiler ve tüm Çorum’un olduğu gibi Ticaret ve Sanayi Odası’nın da Süper Lig yolunda takımın yanında olmasını istediler.

TSO Başkanı Çetin Başaran Hıncal da Süper Lig yolunda Çorum FK’ya başarılar diledi ve oda olarak ta ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek yönetime teşekkür etti.

Ziyarette Kulüp Başkanları Oğuzhan Yalçın ve Baran Korkmazoğlu Çetin Başaranhıncal'a Çorum FK forması hediye ettiler.