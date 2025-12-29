'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'nın da olduğu 26 şüpheli, 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İfadeleri alındı, 22 sanığa tutuklama istendi

Soruşturma kapsamında, Timur'un da aralarında yer aldığı 22 sanık için tutuklama, 3 sanık için de adli kontrol talep edildi.

Timur dahil 19 kişi tutuklandı

Timur'un da aralarında yer aldığı 19 sanık, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 6 sanık hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Tutuklanan isimler arasında sezon başında Çorum FK'dan Ankara Demirspor'a kiralık olarak gönderilen, geçtiğimiz günlerde ise gözaltına alınan Çorum FK’lı futbolcu Mert Aktaş tutuklandı.