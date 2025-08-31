Yarın Ankara'da Keçiörengücü'ne konuk olacak kırmızı siyahlılar, 13 Eylül Cumartesi Vanspor'u sahasında konuk edecek.
Kırmızı siyahlılar, ligin 6.haftasında ise 19 Eylül Cuma günü İstanbul deplasmanına gidecek. Çorum FK, 23 Eylül Salı günü ise sahasında Serikspor'u konuk edecek.
Serik'in ardından yine İstanbul deplasmanına gidecek olan kırmızı siyahlılar 8.haftada 27 Eylül Cumartesi günü Ümraniye'ye konuk olacak.
Çorum FK ligin 9.haftasında ise 3 Ekim Cuma günü evinde Manisa FK'yı ağırlayacak.
İŞTE ÇORUM FK'NIN MAÇ PROGRAMI:
İstanbulspor - Çorum FK
19 Eylül Cuma - 17.00
Necmi Kadıoğlu Stadyumu
Çorum FK - Serikspor
23 Eylül Salı - 20.00
Çorum Şehir Stadyumu
Ümraniyespor - Çorum FK
27 Eylül Cumartesi - 19.00
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı
Çorum FK - Manisa FK
3 Ekim Cuma - 20.00
Çorum Şehir Stadyumu