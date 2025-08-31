Yarın Ankara'da Keçiörengücü'ne konuk olacak kırmızı siyahlılar, 13 Eylül Cumartesi Vanspor'u sahasında konuk edecek.

Kırmızı siyahlılar, ligin 6.haftasında ise 19 Eylül Cuma günü İstanbul deplasmanına gidecek. Çorum FK, 23 Eylül Salı günü ise sahasında Serikspor'u konuk edecek.

Serik'in ardından yine İstanbul deplasmanına gidecek olan kırmızı siyahlılar 8.haftada 27 Eylül Cumartesi günü Ümraniye'ye konuk olacak.

Çorum FK ligin 9.haftasında ise 3 Ekim Cuma günü evinde Manisa FK'yı ağırlayacak.

İŞTE ÇORUM FK'NIN MAÇ PROGRAMI:

İstanbulspor - Çorum FK

19 Eylül Cuma - 17.00

Necmi Kadıoğlu Stadyumu

Çorum FK - Serikspor

23 Eylül Salı - 20.00

Çorum Şehir Stadyumu

Ümraniyespor - Çorum FK

27 Eylül Cumartesi - 19.00

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

Çorum FK - Manisa FK

3 Ekim Cuma - 20.00

Çorum Şehir Stadyumu