Trendyol 1. Lig'de 23-27. haftalar arasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı.

Arca Çorum FK 23.haftada 31 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Kırmızı siyahlılar 24.haftada 7 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da Vanspor'a konuk olacak.

25.haftada evinde 13 Şubat Cuma günü saat 20:00'da İstanbulspor'u konuk edecek olan kırmızı siyahlılar, 26.haftada ise 18 Şubat Çarşamba günü saat 14:30'da Serikspor'a konuk olacak ve 27.haftada da 22 Şubat Pazar günü saat 16:00'da evinde Ümraniye'yi ağırlayacak.

Trendyol 1. Lig'de 23-27. hafta programı şöyle:



23. hafta

30 Ocak Cuma

20.00 İstanbulspor - Hatayspor



31 Ocak Cumartesi

13.30 Iğdır FK - Manisa Futbol Kulübü

13.30 Erzurumspor FK - Sarıyer

16.00 Çorum FK - Ankara Keçiörengücü

19.00 Bodrum FK - Serik Spor



1 Şubat Pazar

13.30 Sivasspor - Pendikspor

13.30 Bandırmaspor - Vanspor FK

16.00 Boluspor - Sakaryaspor

19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Adana Demirspor



2 Şubat Pazartesi

20.00 Esenler Erokspor - Ümraniyespor



24. hafta

7 Şubat Cumartesi

13.30 Sarıyer - Sivasspor

13.30 Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor

16.00 Vanspor FK - Çorum FK

19.00 Pendikspor- Amed Sportif Faaliyetler



8 Şubat Pazar

13.30 Serik Spor - Iğdır FK

16.00 Ümraniyespor - İstanbulspor

16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK

19.00 Manisa Futbol Kulübü - Boluspor



9 Şubat Pazartesi

20.00 Sakaryaspor - Erzurumspor FK



25. hafta

13 Şubat Cuma

14.30 Iğdır FK - Ümraniyespor

17.00 Boluspor - Hatayspor

20.00 Esenler Erokspor - Manisa Futbol Kulübü

20.00 Çorum FK - İstanbulspor



14 Şubat Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Adana Demirspor

13.30 Bandırmaspor - Serik Spor

16.00 Sivasspor - Vanspor FK

19.00 Bodrum FK - Ankara Keçiörengücü



15 Şubat Pazar

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor

19.00 Pendikspor - Sarıyer



26. hafta

17 Şubat Salı

14.30 Hatayspor - Iğdır FK

17.00 Ümraniyespor - Boluspor

20.00 İstanbulspor - Esenler Erokspor



18 Şubat Çarşamba

14.30 Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor FK

14.30 Serik Spor - Çorum FK

17.00 Vanspor FK - Bodrum FK

20.00 Manisa Futbol Kulübü - Bandırmaspor



19 Şubat Perşembe

14.30 Adana Demirspor - Sivasspor

17.00 Sarıyer - Amed Sportif Faaliyetler

20.00 Sakaryaspor - Pendikspor



27. hafta

21 Şubat Cumartesi

13.30 Iğdır FK - Esenler Erokspor

16.00 Boluspor - İstanbulspor



22 Şubat Pazar

13.30 Bandırmaspor - Hatayspor

13.30 Erzurumspor FK - Serik Spor

16.00 Çorum FK - Ümraniyespor

19.00 Bodrum FK - Manisa Futbol Kulübü



23 Şubat Pazartesi

14.30 Sivasspor - Sakaryaspor

14.30 Sarıyer - Adana Demirspor

17.00 Pendikspor - Ankara Keçiörengücü

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Vanspor FK