Bir dönem Çorum FK forması giyen Mümin Talip Pazarlı, kanser hastalığına yakalandı.

Çorum FK’nin 3. Ligden 2. Lige yükseldiği sezon kadrosunda yer alan Mümin Talip Pazarlı, başarılı performansı ile şampiyonlukta büyük katkısı olmuştu.

Çorum FK tarafından yapılan açıklamada, “Kan kanseri (Lösemi) teşhisi konulduğundan, futbola ara vermek zorunda kalan eski Oyuncularımızdan, 2018- 2019 şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi olan Mümin Talip Pazarlı’ ya geçmis olsun dileklerimizi iletiyor acil şifalar diliyoruz” denildi.