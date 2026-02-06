Trabzon’da yapılan U 23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında üçüncü olan İskilip Belediyespor güreşcisi Büşranur Özmez Belediye Başkanı İsmail Çizikci’yi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Büşranur Özmez katıldığı Türkiye Şampiyonası hakkında bilgiler verdi ve destekleri için Belediye Başkanı İsmail Çizikci’ye teşekkür etti.

Başkan Çizikci ise Büşranur Özmez’i 2026’nın ilk madalyasını kazandığı için tebrik etti.

Çizikci bu başarıda emeği geçen kıymetli antrenörlere. kulüp yöneticilerini tebrik etti ve Büyranur Özmez’e katılacağı milli takım müsabakalarında başarılar diledi.