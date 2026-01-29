Bir dönem Çorum FK’da da görev yapan Teknik Direktör Ergün Pembe Uşakspor’dan ayrıldı.

Tecrübeli teknik adam Hacettepe Türk Metal takımı ile büyük oranda anlaştı.

Sezon başı Uşakspor ile anlaşan Ergün Penbe takım iyi giderken ekonomik sıkıntılar ve bonservisi yüksek futbolcuların satılması ve hedefden uzaklaşmaları üzerine ayrılma kararı aldı.

Şampiyonluk parolası ile başladıkları sezonda geldikleri noktada göreve devam etmesinin anlamı olmadığını belirten Penbe toplantının ardından kulüp çalışanları ve futbolculara veda ederek Uşak’tan ayrıldı.

Ergün Penbe’nin 3. lig 2. grupta mücadele eden Ankara temsilcisi Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 takımı ile büyük oranda anlaştığı verildi.