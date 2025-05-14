Kulüpler Satranç il birinciliğinde Mustafa Kemal Ortaokulu şampiyonluğu kazandı.

26 kulübün mücadele ettiği Kulüpler Satranç İl birinciliği müsabakaları Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’nda yapıldı. 26 takımdan 361 sporcunun mücadele ettiği il birinciliği maçları sonunda Mustafa Kemal Ortaokulu tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu.

Çorum Ataspor kulübü ikincilik kupasını alırken Altın Hamlespor kulübü üçüncülüğü Çorum Hattuşa Satrançspor ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

26 kulübün mücadele ettiği il birinciliği sonunda ilk dört sırayı alan takımlar 27 Temmuz ile 3Ağustos tarihleri arasında Denizli’de yapılacak olan Türkiye Kulüpler Şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazandılar.

Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu Denizli’de yapılacak olan Türkiye Kulüpler Şampiyonasına katılmaya hak kazanan kulüpleri tebrik ederek başarılar diledi. Çetinoğlu Kulüpler Şampiyonası İl Birinciliğinde kendilerini yalnız bırakmayan Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu'nun turnuva sürecinde ziyaret etmesi sporcularla ve turnuvamızla yakından ilgilenmesinin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini belirterek ‘İlimizde satranç sporcunun gelişimine yönelik bilgi alışverişinde bulunan müdürümüze teşekkür ederim. Ayrıca Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Müdürü Tarık Nakcı'ya ev sahipliği turnuvaya yapmasından dolayı şükranlarımızı belirtmek isteriz. İnşallah her geçen gün yapacağımız etkinliklerde dahada iyisini yapmak üzere ellimizden geleni yapmaya çalışacağız’ dedi.