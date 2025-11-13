Çorum Mobilya Dekorasyon ve İnşaat Yapı Fuarı Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerini açtı.

Çorum başta olmak üzere bölge illerinden ve ülkenin önde gelen üretici firmaların katılımıyla gerçekleşen fuarda, konut, inşaat, mobilya ve dekorasyon alanlarında en yeni ürünler ve çözümler sergilendi.

Fuar kapsamında modern ve modüler mobilyalar, yatak, baza, bahçe mobilyaları, ofis ve okul mobilyaları, lüks mobilyalar, çocuk genç odası ve aksesuar ürünleri görücüye çıktı.

Fuar açılışına Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür katıldı.

Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin, Vali Ali Çalgan ve protokol üyelerine fuar hakkında bilgi vererek, stantları gezdirdi.

64’e yakın firmanın katıldığı fuarda ziyaretçiler, 16 Kasım’a kadar her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında stantları gezebilecek.