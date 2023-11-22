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Altay’da Teknik Direktör Djilali Bahloul ile yollar ayrıldı.

Transfer tahtası kapalı olan ve sezona Teknik Direktör Mustafa Ati Göksü ile başlayan Altay’da Son dört maçta takımın başına Djilali Bahloul ve ekibi göreve getirilmişti.

Siyah beyazlı takımda geçtiğimiz hafta sonu yapılan Olağanüstü Geney Kurul sonunda göreve gelen Başkan Murat Pervane teknik adam ile bir araya gelerek yaptığı görüşme sonunda Bahloul istifasını sundu.

Başkan Pervane Djilali Bahloul ve ekibine kulübe bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekker ederek kariyerinde başanılar diledi.

Siyah-beyazlıların son olarak geçen sezon Menemen FK'yı çalıştıran 50 yaşındaki teknik adamla prensip anlaşmasına vardığı, resmi imzaların en kısa sürede atılacağı öğrenildi. Afacan, bu sezon Tuna Üzümcü ve Djilali Bahloul'den sonra Altay'ı çalıştıran 3'üncü isim olacak. Serkan Afacan, ligde 12 maç sonunda 5 puanla son sırada yer alan Altay'ın kümede kalması için zor bir göreve soyunacak.

Altyapılarda ve yardımcı antrenör olarak Göztepe, Bucaspor, Adanaspor, Karşıyaka, Şanlıurfaspor, Manisaspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor kulüplerinde çalışan Serkan Afacan, teknik direktör olarak Zonguldak Kömürspor, Van Spor, Uşak Spor ve Menemen'de görev yaptı.