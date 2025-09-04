Trendyol 1.Lig'de Çorum FK'nın rakiplerinden Boluspor'da Teknik Direktörü Mustafa Er, Sakaryaspor maçının kadrosunda yer almayan ve bu akşam idmanında yer almayan Naby Oulare’nin disiplinsizlik ve gitmek istemesi nedeniyle kadro dışı bırakıldığını söyledi.

Trendyol 1. ligde 4 haftayı 7 puanla tamamlayan Boluspor, Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı.

Temsilcimizde sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Rahman ve Ömürcan idmana çıktı. 13 Eylül'de oynanacak olan maç öncesi ekibimizde savunma oyuncusu Naby Youssouf Oularé teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı.

Kırmızı beyazlı ekipte teknik direktör Mustafa Er konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Biz geldiğimizden beri onu kazanmaya çalışıyoruz. Ama maalesef gitmek istemesi ile ilgili bir talebi var. Israrla bunu söylüyor. Gitmek isteyeni biz burada zorla tutamayız. Evet kazanmak istedik ama burayı eylem olarak bozacak hiçbir oyuncuya da izin vermem. Oyuncu bazın da da bizim de hiç kimse bu camianın üzerinde değil, armanın üzerinde değil. Hepimiz burada teferruatız açıkçası. Ben de bu güzel grubu hiç kimsenin bozmasına müsaade etmem. Zaten yönetim de aynı fikirde. Geçmiş dönemlerde de bu tarz eylemleri olmuş. Yani, “gitmek istiyorum, para vs” gibi olaylar. Biz burada belirli yere kadar evet onu kazanmak için adımlar attık. Ama maalesef oyuncu bu adımları atmadı ve artık günün sonunda bizim için çekilmez hale geldi. Artık ben de onunla alakalı kararımı zaten yönetim kuruluna bildirdim. Artık bizimle beraber olmayacak ve buradan ayrılacak” sözlerine yer verdi.