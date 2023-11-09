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Ahlatcı Çorum FK'nın Trendyol 1.Lig'deki rakiplerinden Tuzlaspor'a soruşturma başlatıldı.

Tuzlaspor'a Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Malvarlığı değerlerini aklama', ‘7258 sayılı kanuna muhalefet', ‘Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' 'yasa dışı bahis' 'kara para aklama' ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından soruşturma başlatıldı.



Tuzlaspor Kulübünden soruşturma açıklaması

Tuzlaspor Kulübü, kulüp başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, basında Mehmet Berzan İlhanlı hakkında soruşturma başlatıldığına yönelik haberlerin yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Belirtmek isteriz ki, tarafımıza ulaşmış bir soruşturma evrakı olmamakla birlikte, ilk basın açıklaması yaptığımız günden beri görevlileri bu yönde göreve davet ettiğimiz aşikardır. Kulübümüz aleyhine çıkan haberler ve karalama kampanyası sebebiyle kulübümüz oldukça yıpranmıştır. Bu nedenle yapılacak her türlü soruşturmada, kulübümüz ve yöneticilerinin aklanarak söz konusu yıpranmaya son verileceğine inancımız tamdır. Soruşturma sonunda kulübümüzün söz konusu iddialarla bir ilişkisinin bulunmadığının ortaya çıkmasını müteakip, kulübümüz aleyhine hukuki dayanaktan yoksun söz konusu iddiaları ileri sürenler hakkında maddi, manevi talepli davalar ile ve cezai anlamda işlemler başlatacağımızı bildirmek isteriz." (İHA)