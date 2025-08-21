Sakaryaspor'a TFF ve FİFA'dan kötü haber geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Sakaryaspor'a yaklaşık 8,5 milyon TL bulan 3 transfer yasağı dosyası geldi.

Sakaryaspor'da geçen sezon görev yapan teknik direktör Suat Kaya 1 milyon TL alacağı için yasaklı dosya doldururken yeşil-siyahlıları FİFA'ya şikayet eden Atanas Kabov Bulgaristan’da ki kulübünün bonservis alacağı için 67 bin Euro yasak geldi.

Nicolas N'Koulou ise 88 Bin Euro alacağı için yasaklı dosyalar arasına girdi.

Transferin açılması için yönetimin 3 dosya için de ödeme yapması bekleniyor.