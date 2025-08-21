Geçtiğimiz hafta içinde Çorum Valisi Ali Çalkan tarafından 15 Temmuz Gazisi bir isme Devlet Övünç madalyası verildi.

Bu madalyayı alan isim yaşı 45 ve üzeri olan Çorumspor sevdalıları yakından tanıyorlar. Haberin detayında bu olmadığı için bizde geç farketti.

Bu isim Çorumspor’da da forma giymiş Alacalı bir isim ve halen Amerika’da yaşışor. Bu isim Telat Kayhaoğlu. 1968 Alaca doğumlu Telat Kahyaoğlu Ankara Turanspor’da futbola başladı ve 1992 yılında Çorumspor’a transfer oldu. 1997 yılında Sincan Belediye Ankaraspor’da amatörü dönen ardından Keçiörengücünde kiralık olarak forma giyen Askispor’da bir sezon oynayan Telat Kahyaoğlu 94-95 sezonunda da Çorumspor’da bir sezon daha oynadı ve 1999 yılında Bafraspor’da futbolu bıraktıktan sonra Amerika’ya gitti.

Amerika’da yaşayan ve 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece tatile geldiği Ankara’da yaşayan Telat Kahyaoğlu o gece Cumhurbaşkanının daveti üzerine sokağa çıkan Telat Kahyaoğlu Genelkurmay Başkanlığı önünde tankların önünde durdu ve bu sırada tanktan açılan ateş sonucunda göğsünden yaralandı.

O gece hastanede ameliyata alınan ve yaklaşık bir haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu olan Telat Kahyaoğlu görevini yapmanın verdiği gönül huzuru ile Amerika’ya gitti. O gece yaralananlara verilen Devlet Övünç Madalyasını almak üzere davet edildi. Kahyaoğlu bir vatandaş olarak görevini yaptığını belirterek bir kaç kez bu teklifi geri çevirdi.

Ancak Cumhurbaşkanlığı tarafından ısrarla bu madalyaların sahibine teslim edilmesi talebi üzerine Çorum Valiliği Telat Kahyaoğlu ile bir kez daha temasa geçerek Çorum’a davet etti ve geçtiğimiz hafta içinde emaneti sahibini teslim etti.

Abisi Kürşat Kahyaoğlu’da Çorumspor ve bir çok kulüpte forma giymiş daha sonra Alacalıların yurt dışındaki durağı Amerika’da yaşamını sürdüren Telat Kahyaoğlu devlet övünç madalyası ve beratını ailesi ve abisi ile birlikte aldı.