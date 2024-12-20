Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, bugün saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Ahlatcı Çorum FK’nın tarihinde ilk kez mücadele edeceği grupların kura çekimi Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

24 takımın mücadele edeceği gruplarda 4 grupta altışar takım mücadele edecek.

Üç ayrı torbadan ikişer takım dörderli gruplara ayrılacak.

Gruplarda her takım üçer maç yapacak ve bu maçlar sonunda gruplarda ilk iki sırayı alan sekiz takım çeyrek finale yükselecek.

Çorum FK 3. torbadan kuraya girecek.