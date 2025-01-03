Ahlatcı Çorum FK yarın Şanlıurfaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım son çalışmasında Urfaspor maçının son taktik provasını yaptı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya ağrıları olan Zargo Toure dışında tüm futbolcular katıldılar.

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın da bir süre izlediği taktik çalışmada Urfaspor maçının son provasını yapan kırmızı siyahlı takımnda teknik heyet mevkisel olarak uyarılarını bu çalışmada da sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım cezalı futbolcuların çokluğu nedeni ile yarınki maça lisanslı tüm futbolcular bulunuyor.

Urfaspor maçı kafilesinde Hasan Hüseyin, Mahmut Eren, Kerem, Erkan, Zargo Toure, Loick Landre, Erkan Kaş, Atilla Turan, Atakan Akkaynak, Atakan Cangöz, Ferhat Yazgan, Ahmethan Köse, Eren Karadağ, Hasan Ege Akdoğan, Geraldo, Kasango. Mustafa Emre Yalçınkaya. Ozan Sol, Suat Kaya, Taha İbrahim.