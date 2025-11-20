Arca Çorum FK’nın cumartesi günü Bandırmaspor ile oynayacağı maçın seyahat programı belli oldu.

Kırmızı Siyahlı takım Merzifon’dan gidecek Samsun’dan dönecek.

Kırmızı Siyahlı takım Bandırmaspor maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı Siyahlı takım sat 13.30’da karayolu ile Merzifon’a gidecek ve saat 15.00 uçağı ile İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanına uçacak.

Buradan karayolu ile Bandırma’ya geçecek olan kırmızı siyahlı takım kalacağı otele yerleşecek ve maç saatini bekleyecek.

Çorum FK Bandırmaspor maçı kafilesi karşılaşmanın ardından karayolu ile yine İstanbul Sabiha Gökşen havaalanına giderek buradan da saat 21.00 uçağı ile Samsun Çarşamba Havaalanına inecek.

Kafile buradan da karayolu ile Çorum’a dönecek.