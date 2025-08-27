Arca Çorum FK'da Oğuzhan Yalçın'ın kulüp başkanlığı görevinden ayrılmasının ardından yeni başkan belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada başkanlığa Baran Korkmazoğlu'nun getirildiği duyuruldu.

Yönetim kurulu üyelerinin görevine devam edeceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda, Arca Çorum Futbol Kulübü Başkanlığı görevine Sayın Baran Korkmazoğlu getirilmiştir. Aynı yönetim kurulu üyelerimiz görevlerine devam edecek olup, kulübümüzün birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerine kararlılıkla yürümesi için çalışmalarını sürdürecektir. Kulübümüzün bugüne kadar elde ettiği başarıların devamı ve geleceğe yönelik hedeflerimizin gerçekleştirilmesi adına, Sayın Baran Korkmazoğlu'nun liderliğinde önemli adımlar atılacağına yürekten inanıyoruz. Arca Çorum Futbol Kulübü ailesi olarak, yeni başkanımız Sayın Baran Korkmazoğlu'na ve yönetim kurulumuza görevlerinde başarılar diliyor; camiamız, taraftarlarımız ve tüm futbol kamuoyuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

