Arca Çorum FK’nın yeni Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu mazeret üretmeden sezon başı Süper Lig hedefi ile kurulan bu kadronun bu hedefe ulaşması için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi. Eroğlu dün düzenlenen imza töreni öncesinde yaptığı açıklamalarda mevcut durum transfer dönemi ve sezon sonu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

İyi bir takıma tecrübeli bir kadroya ve iyi bir kulübe geldiklerini belirten Eroğlu, ‘Sorun odaklı değil çözüm odaklı çalışıp bu zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Öncelikle Başkanımıza ve yönetime bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. En önemli aktörler bu salonda bulunuyor. Buradakiler ile birlikte futbolcular ve taraftarlar bu zincirin en büyük halkalarını oluşturuyorlar. Başarı için bu zinciri hep birlikte kurmamız gerekiyor. Birlikte olursak başarıya ulaşacağımıza inanıyorum..

‘Mazeret üretmeden hedefe ulaşmak için çalışacağız’

Bizler burada olmaktan başarının bir parçası olmaktan mutluyuz gururluyuz. Arca Çorum FK’yı Anadolu Yıldızı yapacağız bunun içinde elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Bizim için zor bir süreç, iyi bir takım tecrübeli bir kadro kendimize ve teknik ekibimize güveniyorum. Bu takım şampiyonluk hedefi ile kuruldu mazeret üretmeden sezon sonunda Arca Çorum FK’yı Süper Lige taşımak istiyoruz.

‘Çorum FK’yı Anadolu’nun yıldızı yapacağız’

Bir ülkenin merkezinde yer almak her zaman çok büyük bir coğrafi avantajdır. Çorum FK, Anadolu futbolunun yeni yıldızı olma yolunda ilerliyor. Bu tarihi anı kaleme alanlardan biri olmak buradaki herkes için büyük mutluluk olacak. Hep beraber ARCA Çorum FK’yı "Anadolu yıldızı" yapacağız.

‘Tesadüfe değil çok çalışmaya inanırım’

Ben tesadüflere değil sadece çok çalışmaya inanırım. Ancak kader de beni sürekli "kırmızı" renk ve şampiyonluklar ile buluşturuyor. Daha önce de söylemiştim. Kırmızı-lacivert Altınordu ile iki kez, kırmızı-beyaz Samsunspor ve kırmızı-kara Gençlerbirliği ile birer kez şampiyonluk yaşadım. Sanırım şimdi de siyah ve yine kırmızı Çorum FK.

‘Takım olmayınca mücadele etmeyince başarı gelmez’

Bu ligde iyi kadro kurmak hedefe ulaştırmaz. Takım olmayınca mücadele etmeyince skor almakta zorlanıyorsun, Lige iyi başlayamadık belli ancak hedefimiz mevcut futbolcuların performansını en üst düzeye çıkartarak sezon sonu hedefe ulaşmak istiyoruz. Oyuncularda kendi performanslarından memnun olmadığına inanıyorum. İsim olarak çok değerliler bizim de görevimiz onların performansını artırarak takım performansına katkı vermelerini sağlamak

Sorun odaklı değil çözüm odaklı biriyiz. eksikler var son haftalarda zorlu rakiplere karşı oynayacağız. Dersimizi ben ve ekibim çok iyi çalışır, futbolcularımıza da bu anlamda çok derslerini çalışacaklar ve performanslarını artıracağız.

‘Taraftarımızın desteği çok önemli’

Taraftarımız ilk maçtan itibaren takıma coşku kattığını gördüm. Stat atmosferi de buna çok uygun. Taraftar desteği çok önemli hep birlikte olmalıyız Öncelikli hedefimiz ilk yarının kalan beş haftasında en fazla puanları alarak devre arasına girmek. Ara dönemde transfer zordur bu yüzden önemli olan elimizdeki futbolcuların performansını üst seviyeye çıkarmak ve yeni transfer gibi yapmak. Tabi ki eksiklerimizi belirleyip yönetim ile birlikte doğru takviyelerle kadromuzu güçlendireceğiz. Bunun planlamasını ilk yarı sonunda yapacağız.

‘Takımla şehirde Süper lige çıkacak’

Çorum stadını bildiğini ancak tesisleri bugün gezdiğini ve çok beğendiğini belirten Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ‘Gerçekten bazı kulüpler vardır Süper Lige çıkalım yaparız derler ancak Çorum gerek tesisi gerekse stadyumu ve gerekse taraftarı ile Süper Lige çoktan hazır. Bu noktada şunu unutmamak gerekiyor Süper lige sadece takım veya kulüp çıkmıyor şehirde çıkıyor. o yüzden şehrin tüm dinamiklerinin bu çıkılan zorlu yolda takımın ve kulübün yanında olması çok önemli. Bunu başarmamız gerekiyor’ dedi.