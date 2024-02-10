Genç MÜSİAD ‘Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK)’ni, bu yıl 8. Kez düzenlendi.

“Global Harmony” temasıyla 8 Şubat’ta Grand Cevahir Otel’de yapılan kongreye Genç MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Erdem Arslan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Ulusal ve uluslararası birçok önemli ismin katıldığı kongre, globalleşen dünyanın yeni kavramlarına odaklanmayı ve bu anlamda dünyaya yön veren bir bilinç aşılamayı amaçlıyor.

Globalleşen dünyada çağın gerektirdiği vizyoner iş insanı ruhu ve bakış açısına sahip gençlerin yetişebilmeleri gayesiyle hareket eden Genç MÜSİAD, Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK) ile birlikte kolektif bilinç ruhunu bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi destekleri ve Genç MÜSİAD ev sahipliğinde düzenlenen UGİK, Global Harmony ana temasının taşıyıcıları olan; “Simplicity”, “Harmony” ve “Opportunity” başlıkları ile günümüz iş dünyasına önemli bir perspektif sunuyor.