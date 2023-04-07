HURŞİT BOZKURT

Çorum Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) üyeleri ve ailelerini iftarda buluşturdu.

Bu Ramazan ilki düzenlenen iftar programına Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Feyzullah Dursun ve Cemil Erdemli, KOSGEB İl Müdürü Halit Sıddık Tonkuş, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, Kızılay İl Müdürü Tuğrul Yıldırım’da katıldı.

İftar programında konuşan Çorum GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Küçükbenli, “Bugün ki birlikteliğin temel amacı üyeler arası ilişkilerin kuvvetlendirilmesidir. Bu birliktelikten doğan kuvveti, şehrimize ticari ve sosyal alanda değer katmak için kullanmak büyük emek istiyor. Bu emeğin daha verimli olabilmesi adına, düzenlediğimiz projelerin sürdürülebilir bir hal alması için tüm üyelerimizin dahil olduğu çalışma komisyonları oluşturduk. Buradan bunun müjdesini de vermek isterim. Gayemiz önce şehrimiz dolaylı olarak ülkemiz. Sizlere ve kıymetli misafirlere bu birlikteliğe destek ve şahit olmalarından dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım” dedi.

Programda GİAD’a yeni katılan üyelere yönetim kurulu üyeleri tarafından rozetleri takıldı.