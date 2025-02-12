Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun; "Bizleri unutmayan küçük kardeşlerimize ve Çorum halkına teşekkür ediyoruz." dedi

Çorum FK taraftarlarının kendisine verdiği, üzerinde, " Çorum -Malatya el ele" ve "6 Şubat unutmadık, unutturmayacağız. Hoş geldiniz Malatya" şeklindeki kartonları gazetecilere gösterdi.

Ligde 2 hafta üst üste sıkıntılı sonuçlar aldıklarını, hafta içi de liglerde olumsuzluklar yaşandığını anlatan Uçkun, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcu kardeşlerimizin onurlu duruşu ve mücadelesi, taraftarlarımızın bizi terk etmemesi, bizimle beraber buralara kadar gelmesi bizim açımızdan önemlidir. Bunlardan daha önemlisi Çorum halkının bize gösterdiği ilgi, hatta iki sevgili kardeşim Sevil ve Fatma Nisa'nın, ' Çorum -Malatya el ele buraya' yazılı pankartı, arkasından '6 Şubat unutmadık unutmayacağız. Hoş geldiniz Malatya' demesi, futbolun insanları bir araya getirdiği olgu olduğunu burada daha bir daha gördük. Bu küçük kardeşlerimize ve Çorum halkına teşekkür ediyoruz."