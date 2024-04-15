Türkiye’nin bir çok ilinde faaliyet gösteren Çitlekçi, 81 ilin kuruyemiş haritasını çıkarttı.

Çıkartılan haritaya göre, Çorum Türkiye'de siyah tuzlu çekirdek tüketiminde ön sıralarda yer aldı.

Türkiye'nin toplam kuru yemiş pazarı yıllık 3,5 milyar dolar seviyelerinde olurken, yıllık kişi başı 6.5 kilogram kuruyemiş tüketiyor.

Türkiye, kuruyemiş tüketiminde dünyada 5. Sırada yer alıyor. 81 ilin tartışmasız lideri ve 85 milyon vatandaşın ortak tercihi kavrulmuş siyah tuzlu çekirdek olurken, bazı iller ise tercihleri ile şaşırttı.

Çitlekçi’nin verilerine göre kuruyemiş tüketiminde en ilginç il, mesir macunu tüketimi ile Osmaniye oldu.

Bitlis ilk sırada Kudüs Hurmasını tercih ederken, Bingöl ve Gümüşhane kavrulmuş badem içi tüketmeyi tercih ediyor. Aydın ve İzmir’in tercihi Antep fıstıklı sütlü çikolata olurken, Çankırı ve Bayburt’un ilk tercihi Kaju oldu.

Kuruyemişte Ankara’nın, Kocaeli’nin, Kayseri’nin, Kırşehir’in, Karabük’ün, Bartın’ın, Muş’un, Iğdır’ın, Ardahan’ın, Hakkari’nin ilk tercihi ise Lüx karışık kuruyemiş oldu.

Türkiye genelinde kuruyemişte ikinci tercih kavrulmuş siyah tuzsuz çekirdek olurken, bazı illerin tercihi ise çok çeşitli oldu.

Aydın ili ikinci tercih olarak Antep Fıstıklı Sarma Sadrazam’ı tercih ederken, Bursa, Antalya, Konya, Yozgat, Eskişehir Trabzon, Tokat, Balıkesir, Sivas, karışık kuruyemiş yemeyi tercih etti.

Kocaeli, Adana, Gaziantep, Kastamonu, Mersin, Van ve Ordu’nun ikinci tercihi Kaju olurken, Erzurum’un ikinci tercihi Badem oldu.

Çorum Kavrulmuş Siyah Tuzlu Çekirdeği tercih eden iller arasında

Çorum, İstanbul, Bursa, Antalya, Samsun, Adana, Konya, Erzurum, Diyarbakır, Zonguldak, Sakarya, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bolu, Muğla, Yozgat, Gaziantep, Eskişehir, Trabzon, Tokat, Balıkesir, Sivas, Kastamonu, Mersin, Van, Çanakkale, Malatya, Hatay, Ordu, Denizli, Düzce, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Giresun, Amasya, Yalova, Kırıkkale, Sinop, Erzincan, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Artvin, Kars, Mardin, Isparta, Edirne, Rize, Şırnak, Batman, Adıyaman, Uşak, Niğde, Karaman, Ağrı, Siirt, Burdur, Tunceli, Kilis oldu.



