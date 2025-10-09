U 14 Liginde ilk yarı sona erdi. Ligde ilk yarıyı A grubunda Çorum İdman Yurdu B grubunda ise Vefa Gençlikspor takımları ilk yarıyı lider tamamladılar.

A grubunda lider Çorum İdman Yurdu takımı Hattuşa Gençlikspor’u 6-0 gibi farklı skorla yenerek ilk yarıyı kayıpsız olarak lider tamamladı. Lig ikincisi Mimar Sinanspo ise ilk yarının son maçında aynı puana sahip rakibi konumundaki Sungurlu Belediyespor’u 2-0 yenerek ikincilik için avantaj yakaladı.

Grubun diğer maçında ise Anadolu FK, Alaca Belediyespor’u 4-2 yenerek ikinci galibiyetini aldı.

Ligde ilk yarı bu maçlarla tamamlandı. İkinci devre bir haftalık aranın ardından 19 Ekim pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.

İlk yarı sonunda A grubunda İdman Yurdu, B grubunda ise Vefa Gençlikspor takımları final grubunu büyük garantiledi. İkincilik için mücadele sürüyor,

Muhabir: Fatih Battar