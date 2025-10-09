Taekwondo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Dünya Kız Çocukları günü il birinciliği 12 Ekim pazar günü Tevfik Kış Spor Salonunda yapılacak.

İl Temsilcisi İshak Kepçeli 12 Ekim pazar günü Tevfik Kış Spor Salonu’nda saat 10’da başlayacağını açıkladı. İl birinciliğinde yıldız bayanlar kategorilerinde 2011-12-13 doğumlu sporcuların mücadele edeceği müsabakaların 29-33-37-41-44-4751-55-59 ve +59 kilolarda yapılacağını söyledi.

Müsabakaların tartısının 11 Ekim cumartesi günü saat 17.30 ve 19.00 arasında yapılacağını belirten İl Temsilcisi İshak Kepçeli il birinciliğinin il seçmesi niteliğinide taşıdığını belirterek ‘ Yıldız kızlar il şampiyonasına Tüm Taekwondo sevenleri bekleriz...Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demektir. Dünya, hayallerini gerçekleştiren kız çocukları ile güzelleşecek. Dünya Kız Çocukları günü kutlu olsun’ dedi.