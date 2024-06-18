Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇESİAD) yöneticileri ve dernek bursiyer öğrencileri geleneksel bayram kahvaltısında bir araya geldi.

Millet Bahçesi’nde bulunan İskele Park Kafe’de gerçekleştirilen etkinliğin ev sahipliğini ÇESİAD yeni başkanı Mehmet Ünal yaptı.

Programa; Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, STK temsilcileri, iş insanları, bürokratlar, mezun ve bursiyer öğrenciler katıldı.

'BU YIL 310 ÖĞRENCİYE BURS TEMİN ETTİK'

Program kapsamında bir konuşma yapan ÇESİAD Başkanı Mehmet Ünal, ÇESİAD olarak yüzlerce öğrenciye burs verdiklerini, bu sene ise 310 öğrencimize burs temin ettiklerini söyledi.

Dernek olarak Çorum ile İstanbul arasında bir köprü vazifesi gördüklerini ifade eden Ünal;

"ÇESİAD olarak öğrencilerimize burs temin etmenin yanı sıra onlarla sık sık bir araya geliyoruz ve etkinlik düzenliyoruz. Dernek olarak ayrıca Çorum ile İstanbul arasında bir köprü vazifesi görüyoruz. Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz sloganını biz İstanbul'da yaşatıyoruz." dedi

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen genel kurulda kendisine destek vererek başkan seçilmesini sağlayan herkese teşekkür eden Ünal;

"Geçtiğimiz hafta genel kurulumuzda seçilerek bayrağı kıymetli başkanımız Neslihan Yurtdagül'den devraldık. Hızlı bir şekilde aksiyon alarak önümüzdeki dönemde daha çok öğrencimizin eğitim hayatlarına dokunabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Yapmayı planladığımız birçok projeler ve etkinlikler var. Gelecek yıl bunları öğrencilerimizin ve sizlerin de katkılarıyla birer birer gerçekleştireceğiz. Tabi bu noktada Çorumlu hemşehrilerimizin de bizim birlik ve beraberliğimizin içinde olmaları en büyük temennimizdir" şeklinde konuştu

Programda; Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Mehmet Tahtasız de birer konuşma yaparak katılımcıların bayramını kutladı.

Program hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.