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FATİH BATTAR

Çorum’da bir türlü bitirilemeyen Çorum-İskilip yolunda çalışmalar hızlandı.

Çorum-İskilip karayolu ile ilgili Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü’nden aldığımız bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda çalışmaların yeniden başladığı hızla devam ettiği ifade edildi.

Yol ile ilgili Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada;

“Çorum-İskilip Devlet Yolu’nun proje güzergahı 51 km uzunluğunda olup, bölünmüş yolda platform genişliği 25 m, tek yolda platform genişliği 12 metredir. Çorum-İskilip Devlet yolunda, Gala Altyapı San. ve Tic. A.Ş. taahhüdünde 12.12.2017 tarihinde yol yapım çalışmalarına başlanılmış olup Km: 31+000 - 35+000 arası kesimde tek yolda toprak ve sanat yapıları işlerinde, Km: 0+000 - 1+400 arasında ise bölünmüş yolda toprakarme ve üstyapı imalatlarında çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Çorum İskilip Farklı Seviyeli Kavşağı’nda 06.01.2022 tarihinde çalışmalara başlanılmış olup Mayıs 2023 tarihinde trafiğe açılmıştır. Km: 0+000 - 1+400 arasındaki çalışmaların tamamlanması ile birlikte Km: 0+000 - 31+000 arası kesim (9 Km Bölünmüş Yol, 22 Km Tek Yol) BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) standardında kesintisiz bir şekilde trafiğe açılarak halkın hizmetine sunulacaktır.” denildi

Bu arada Çorum-İskilip yolunda çalışmaların yeniden başlaması dolasyısyla vatandaşların servis yoluna yönlendirildiği, bu yolunda bozuk olmasından dolayı şikayetçi olduğu öğrenildi.