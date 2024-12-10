Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor taraftarları dostluğu örnek gösterilecek türden.

İki kulüp taraftarları arasındaki dostluk her geçen gün artıyor.

Kocaelispor’un hafta sonu Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçtan dönen yeşil siyahlı kulüp tribün lideri Miraç Altay Çorum’u ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Çorum FK tribün liderleri Hüseyin Nalcı ve Özgür Yalvaç ile Kırmızı Şimşekler Çay evinde ziyaret eden Miraç Altay kırmızı siyahlı takıma başarılar diledi.

İki kulüp arasındaki dostluk ve kardeşliğin devam etmesi dileğinde bulundular.