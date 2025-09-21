Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından düzenlenen ve 81 ili kapsayan ‘Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' Ankara programı gerçekleştirildi.

MHP'nin ‘Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' temasıyla 81 ili kapsayan ‘Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' devam ediyor.

Başkent Ankara öncülüğünde yapılan toplantı aynı zamanda Aksaray, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Kırşehir gibi İç Anadolu illerini de kapsadı.

Toplantıya Çorum’dan MHP Genel Sekreter Yardımcısı, Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP’li ilçe Belediye Başkanları, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Dalyan, ilçe teşkilat başkanları ve partililer de katıldı.