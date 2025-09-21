Türkiye Gençlik Vakfı Çorum İl Temsilciliği Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

TÜGVA İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık ve beraberindeki heyet, yaz okullarındaki çalışmalarına vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Aşgın da ,"Yaz tatili boyunca düzenledikleri kurs ve kamplarda çocuklarımız ve gençlerimiz için ortaya koydukları başarılı ve özverili çalışmalardan dolayı kendilerini tebrik ediyor, nazik ziyaretleri için değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.