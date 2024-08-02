Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü oluyor.

2021 tarihinden bu yana İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Abdullah Kodek'in ise bakanlık emrinde verileceği öğrenildi.

Cemil Çağlar'ın bu hafta içerisinde atamasının yapılması bekleniyor.

CEMİL ÇAĞLAR KİMDİR?

20.01.1971 tarihinde Tokat Merkez Derekışla köyünde dünyaya yerleşim yerinde okul bulunmadığından Artova Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda başladığı İlk ve Orta öğrenimini Tokat Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nda bitirdi.

Gümüşhane Mareşal Fevzi Çakmak Öğretmen Lisesi’nde başladığı lise öğrenimini ise Ankara Hasanoğlan Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliğinden 1995 yılında mezun oldu.

1995yılında Tokat Mehmet Akif Ersoy Lisesi’nde Tarih öğretmeni olarak göreve başladı. 2000 yılında Tokat Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’ne atandı. 2007 yılında Tokat Ticaret Meslek Lisesi’ne Okul Müdürü olarak atandı. 2012 yılında Kredi Yurtlar Kurumu’na Tokat Yurt Müdürü olarak atand

2014 yılında Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı. 20 yıllık devlet memurluğunun yaklaşık 10 yılını farklı kurumlarda kamu yöneticisi olarak geçirdi.

Çağlar, evli ve 3 çocuk babası.